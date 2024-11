Vídeo: Nego do Borel vai parar na delegacia após briga de rua no Rio

Nego do Borel está envolvido em nova treta. Na manhã de domingo (24/11), o cantor foi flagrado trocando socos com um homem em uma avenida bastante movimentada do Rio de Janeiro e nem mesmo a interferência da Polícia Militar acalmou os ânimos.

Em imagens que circulam nas redes sociais mostram o artista e outro rapaz, ainda não identificado, lutando. Ao lado, dois policiais tentam separar, um deles inclusive chega a jogar spray de efeito moral sobre eles, sem sucesso.

Os dois chegaram a ser levados para a delegacia, mas entraram em um acordo e não registraram o caso. No X, antigo Twitter, Nego do Borel virou piada entre os internautas.

“O cara quer passar vergonha até na rua, f*deu kkkk”, zoou um. “Certeza que pagou pro cara trocar soco com ele só pra o nome dele sair na mídia”, disparou outro. “Apanhou de novo?”, questionou um terceiro, recordando a derrota do cantor para o influenciador Luiz Mesquita no Fight Music Show 5. “Nem contra um amador ele consegue ganhar”, detonou mais um.

Após a repercussão do caso, ele resolveu se manifestar nos stories do Instagram: “As pessoas estão confundindo as coisas, não dá pra tolerar tudo. Infelizmente, hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue”, começou ele.

E encerrou: “Meu mestre me educa muito bem e ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá pra ficar abaixando a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado”, garantiu.

Treta ao vivo no SBT

Uma treta entre Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita, e um empurrão ao vivo, durante o Domingo Legal, no SBT, em março deste ano, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais no início da semana.

Na ocasião, a coluna descobriu, com exclusividade, a verdade sobre o episódio, que pareceu ter deixado o apresentador Celso Portiolli sem jeito. Um passarinho verde nos contou que, pasmem, foi tudo combinado.

O objetivo dos envolvidos na suposta confusão era gerar assunto, e parece que conseguiram, né?

Entenda o caso

Para quem não está entendendo nada, a gente explica: no primeiro dominco de março, o Passa ou Repassa ultrapassou o limite da brincadeira. Isso porque o cantor Nego do Borel partiu para cima de Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, enquanto o programa estava ao vivo no SBT.

Tudo começou quando Celso Portiolli relembrou a luta entre Nego do Borel e Gui. Luiz Otávio então zombou do funkeiro, que atravessou o palco para tirar satisfação com o influencer.

Nas imagens, é possível ver que o cantor vai até a equipe adversária, que estava de colete azul, encara e fala coisas para Luiz Otávio fora do microfone. Logo depois, o cantor empurra o filho de Otávio Mesquita com força, enquanto os outros convidados tentam acalmá-lo.

Mas as provocações não pararam por aí. Luiz pegou o microfone e voltou a falar com o artista: “Esse é você, [um] covarde. Só sabe empurrar, está acostumado”. Logo o apresentador Celso Portiolli entrou na confusão e levou Nego do Borel de volta para a bancada da equipe com a qual ele participava do dominical: “Vem aqui, você veio aqui pra brincar”, advertiu Celso.