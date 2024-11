VÍDEO: Neto se revolta e cita possível ajuda ao Vitória na Série A: “Cuidado, Corinthians”

O apresentador e ex-jogador de futebol, Neto, atualmente à frente do programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, ganhou a atenção da torcida do Vitória após se revoltar contra o pênalti marcado para o Leão na partida diante do Fluminense, no último sábado (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Leão venceu o Tricolor Carioca por 2 a 1.

Neto chamou de “vergonha” a penalidade marcada para o Vitória, que resultou no gol de Alerrandro, aos 43 minutos do 2° tempo, e indicou favorecimento ao clube baiano por uma possível influência de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ex-presidente da FBF (Federação Bahiana de Futebol). O apresentador também falou para o Corinthians, e outros times que brigam para fugir do rebaixamento, terem “cuidado” com o Vitória.

“O presidente da CBF tinha 25 anos presidente da Federação Bahiana. O Vitória não tem nada a ver com isso, mas o que eles fizeram no jogo contra o Fluminense é uma catástrofe daquilo que se pensa de honestidade. Que vergonha! Cuidado com o Vitória, em Corinthians… Juventude, Grêmio, Bragantino. Cuidado!”, disse o ex-jogador do Corinthians.

Por fim, Neto afirmou que o Vitória será um dos rebaixados para a Série B. Após o duelo no Barradão, a CBF afastou os árbitros Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.