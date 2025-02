Vídeo: Neymar marca gol “impossível” em treino do Santos

O torcedor do Santos segue vivendo dias felizes com o retorno de Neymar para o clube. Além da alegria da torcida, o craque do Alvinegro Praiano também parece leve, pelo menos é o que indica nos treinamentos. Em vídeo publicado pelo Santos neste sábado (8/2), o camisa 10 marcou um gol inusitado, chutando de uma posição atrás do gol.

Após a façanha, Neymar ainda brinca dizendo que é “fácil”.

Confira o vídeo

O Santos volta a entrar em campo neste domingo (9/2), contra o Novorizontino, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.