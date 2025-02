Vídeo: Neymar visita base do Santos antes de jogo contra Novorizontino

Desde que retornou ao futebol brasileiro, Neymar é o centro das atenções. Inspiração dentro de campo para muitos jovens, o craque brasileiro fez uma surpresa para os Meninos da Vila neste sábado (8/2).

Antes de embarcar com o elenco do Santos para enfrentar o Novorizontino neste domingo (9/2), o camisa 10 apareceu no treino dos garotos da base e foi ovacionado.

“Estou muito feliz de estar de volta. Já estive desse lado, de menino da Vila, começando. Pra mim, é uma felicidade enorme voltar ao Santos, depois de tanto tempo, depois de ter conquistado muitas coisas fora”, disse Neymar ao elenco sub-17 no CT Rei Pelé.

Confira o vídeo

O Santos volta a entrar em campo neste domingo (9/2), contra o Novorizontino, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.