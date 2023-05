Vídeo: Palmeiras deu “olé” de 2:02 minutos antes do 3º gol no Grêmio

O Palmeiras está na liderança provisória do Brasileirão, com 13 pontos, depois de massacrar o Grêmio, na noite desta quarta-feira (10/5). Agora está “secando” o Botafogo, que enfrenta o Corinthians, no complemento da 5ª rodada.

Na goleada sobre o Grêmio, o terceiro gol do Verdão foi um verdadeiro “recital”. O time de Abel Ferreira ficou 2:02 minutos tocando a bola, até o complemento de Mayke.

Veja o lance, em imagens do TNT Sports, divulgada em seu perfil no Instagram:

