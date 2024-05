Vídeo: pancadaria de estudantes em frente a escola acaba na delegacia

São Paulo — Estudantes protagonizaram uma briga generalizada em frente a uma escola estadual de Bebedouro, no interior de São Paulo, na última terça-feira (28/5). A pancadaria foi registrada em vídeos e compartilhada nas redes sociais.

Em uma das imagens, é possível ver duas adolescentes trocando socos e puxões de cabelo, em meio a uma roda formada por outros estudantes, alguns deles crianças, na calçada da Escola Estadual Paraíso Cavalcanti. Elas caem no chão e a luta é acompanhada por muitos gritos, xingamentos e celulares registrando a cena (assista abaixo).

Uma terceira adolescente começa a dar chutes em uma das meninas caídas. Em seguida, um menino chega e também chuta a estudante. Neste momento, outros três garotos vão para cima dele e o derrubam com socos e pontapés.

No registro, ainda é possível ver duas mulheres adultas tentando impedir a confusão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe da vítima, uma adolescente de 14 anos, compareceu à Delegacia de Bebedouro para informar que sua filha foi agredida. O caso foi registrado como lesão corporal.

“A vítima foi orientada quanto ao prazo para oferecer representação criminal, por se tratar de crime de ação penal condicionada”, disse a pasta, em nota.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) afirmou que a briga ocorreu fora das dependências da unidade, na saída dos alunos do período da tarde. As estudantes envolvidas foram convocadas juntamente com seus responsáveis para orientação. A Ronda Escolar também foi acionada.

Os responsáveis por uma das envolvidas optaram pela transferência para outra escola, pedido que foi acatado, segundo a pasta. “A equipe local do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escola acompanha o caso e está atuando na escola com ações para conscientização de toda a comunidade escolar”, afirma a nota enviada ao Metrópoles.