VÍDEO: “Para que tombar se não tem responsabilidade de cuidar”, questiona Lula após desabamento de igreja em Salvador

Frei informou sobre problema no teto da Igreja de São Francisco ao Iphan

“É preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Vejo um monte de prédio tombado na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o cidadão, que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, não coloca orçamento para que isso seja conservado. Você tomba e a coisa vai apodrecendo, vai envelhecendo, vai caindo. Então para que tombar se não tem responsabilidade para cuidar”, afirmou o presidente em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a tragédia de desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis , que ocorreu em Salvador, nesta quarta-feira (5). Em entrevista, Lula criticou o tombamento de prédios públicos sem o planejamento financeiro para manter a preservação desses espaços e defendeu mais investimentos para evitar novos desastres.

Lula também citou o caso do incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, há seis anos, e devastou mais de 20 milhões de peças. Na entrevista, o presidente também voltou a cobrar mais responsabilidade nos tombamentos dos edifícios e prestou solidariedade às vítimas do acidente em Salvador, que deixou uma pessoa morta e cinco feridas.

“Temos que ter responsabilidade ao fazer o tombamento de qualquer prédio público. Já vimos o que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Eu lamento pela queda da igreja, toda minha solidariedade às vítimas do acidente”, completou Lula.

Veja o trecho: