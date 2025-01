Vídeo: pastor ora diante da foto de Carlinhos Maia e revolta fiéis

O pastor Marcello Vico gerou polêmica nas redes sociais nessa quinta-feira (30/1) após publicar um vídeo em que ora pedindo que Deus toque o coração do influenciador Carlinhos Maia para que ele ajude a igreja a adquirir um terreno ou ponto comercial.

No vídeo, o líder religioso, que é de Maceió (AL), aparece ajoelhado diante da foto de Carlinhos Maia e ainda pede uma oportunidade para participar do Rancho do Maia, reality promovido pelo influenciador, e afirma que isso ajudaria na causa da igreja.

Vale destacar que há alguns meses ele gravou um vídeo pedindo para Carlinhos Maia comprar o prédio do templo onde sua igreja funcionava, pois o proprietário havia colocado a venda e a igreja não tinha condições financeiras de adquirir.

Entenda a polêmica

Após a publicação do vídeo, membros da igreja evangélica detonaram o pastor nos comentários do post.

“Pastor não, pastel”, comentou um fiel. “Pelo jeito quem precisa de oração é esse ‘pastor’, disse outro.

Marcello é líder da Igreja Assembleia de Deus Nova Excelência do Bairro Benedito Bentes em Maceió.

Veja o vídeo: