Vídeo: Paulo Vieira debocha da prisão de Braga Netto ao vivo na Globo

Paulo Vieira fez piada e debochou da prisão do general Braga Netto, ao vivo, durante a apresentação do Melhores do Ano, do Domingão.

Ao falar sobre o evento, que premia artistas em diferentes categorias, o comediante destacou o fato de Braga Netto ser o primeiro general quatro estrelas preso desde o período pós-ditadura, em 1964.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Paulo Vieira é humorista Reprodução/Instagram 2 de 3 Ele apresentou o Big Terapia, quadro do Big Brother Brasil Reprodução/Instagram 3 de 3 Paulo Vieira Reprodução/Globoplay

“O Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da TV Brasileira… Não que isso queira dizer alguma coisa, né? O general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito”, disparou ele arrancando risada dos participantes.

O apresentador Luciano Huck chegou a ficar sem graça. “Eu vou descer do palco”, disse ele brincando.

PAULO VIEIRAAAAAA KKKKKKK #MelhoresDoAno pic.twitter.com/uCyGMIXqMb — Dantas (@Dantinhas) December 15, 2024

Walter Souza Braga Netto, 64 anos, é o primeiro general quatro estrelas a ser preso no Brasil. Ele foi detido no sábado (14/12) pela Polícia Federal (PF), em Copacabana, Rio de Janeiro, acusado de envolvimento na trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por tentar ter acesso a conteúdo sigiloso.

O posto de general quatro estrelas é o mais alto da carreira militar brasileira. No Brasil, os generais são classificados por estrelas, que indicam o nível de responsabilidade e autoridade de cada oficial.

O general quatro estrelas é responsável por decisões estratégicas, bem como pelo comando de grandes operações ou unidades militares em todo o território nacional.