Vídeo: PCDF prende líder de esquema de golpes em compras on-line

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a operação Cavalo de Fogo, para combater fraudes eletrônicas praticadas contra uma loja de comércio virtual que teve a plataforma digital invadida. O roubo gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil.

Os golpistas alteravam o cadastro de clientes, a fim de comprar produtos eletrônicos em perfis falsos, segundo as apurações da 8ª DP (Estrutural). Durante a ação, os bandidos se passavam por clientes da empresa fraudada e recebiam as mercadorias compradas fraudulentamente na plataforma se passando por funcionários do atacado.

Após conseguirem as mercadorias os suspeitos fugiam do local e revendiam os produtos no mercado paralelo.

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma das integrantes do grupo se passa por funcionária e recebe os produtos.

A operação resultou na prisão e busca e apreensão na residência do principal autor do grupo. Na residência foram encontrados produtos adquiridos com os golpes e diversos cartões bancários de outras vítimas e utilizados para saques no valor de mais de R$ 10 mil.

A investigação segue em andamento para identificar se mais pessoas participavam do esquema.