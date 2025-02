Vídeo: peixe-diabo negro é visto pela primeira vez em águas rasas

Pesquisadores de uma ONG dedicada à pesquisa e à preservação de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, na Espanha, registraram a aparição do peixe-diabo negro pela primeira vez à luz do dia a cerca de 2 km da costa de Tenerife. O caso ocorreu em 26 de janeiro e foi compartilhado nas redes sociais na quarta-feira (5/2).

O diabo negro é um peixe abissal da espécie Melanocetus johnsonii. De acordo com a publicação feita pela ONG Condrik Teneri, o animal pode ser encontrado em mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, habitando profundezas que variam entre 200 e 2 mil metros.

Quem flagrou o peixe-diabo negro nas superfície da costa de Tenerife foi o fotógrafo de fauna marinha David Jara Boguñá, juntamente com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco. Eles estavam voltando ao porto depois de uma jornada de pesquisas sobre tubarões.

Peixe-diabo negro nadando na superfície da costa de Tenerife, na Espanha

Registro histórico

Nas redes sociais, David Jara comemorou o feito, visto que os registros desse peixe abissal haviam sido limitados a larvas, exemplares adultos mortos ou imagens capturadas com submarinos. Esse pode ser o primeiro registro de um exemplar adulto, vivo e à luz do dia, visto na superfície do oceano.

“Um peixe lendário que poucas pessoas tiveram o privilégio de ver vivo. Seu gênero Melanocetus significa literalmente ‘monstro marinho negro’, um nome que não é surpreendente, dadas essas imagens”, celebrou o fotógrado na legenda da publicação.

David Jara disse que a razão da presença do peixe abissal em águas tão rasas é incerta. “Pode ser devido a uma doença, uma corrente de ar ascendente, fuga de um predador, etc…”, explicou o fotógrafo.

Os pesquisadores recolheram o animal para estudo e o transportaram para o Museu de Natureza e Arqueologia (MUNA), em Santa Cruz de Tenerife, após perceber que ele não sobreviveria na superfície.

O peixe-diabo negro aparece no filme Procurando Nemo, da Pixar. Ele é retratado como um predador feroz, com uma aparência intimidadora e um iluminador bioluminescente na cabeça.