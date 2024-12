VÍDEO: PM apreende 53 kg de drogas e prende homem por tráfico no Oeste da Bahia

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, na noite de quarta-feira (25), em Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste da Bahia. Com ele, foram apreendidos 53,9 quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha, além de balanças de precisão e dinheiro.

A prisão ocorreu durante uma operação de rotina no bairro Mimoso II. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado dentro de uma residência na Rua São Francisco.

Em meio a revista pessoal, os policiais encontraram quatro porções de cocaína escondidas no bolso do indivíduo. Em seguida, em buscas no imóvel, foram localizados R$ 1.524,00 em espécie, um dólar, três balanças de precisão, 31,75 kg de cocaína, 20,67 kg de crack e 1,5 kg de maconha. Além das drogas, os militares apreenderam também um aparelho celular e documentos pessoais.

O acusado foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Luís Eduardo Magalhães, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Confita o vídeo: