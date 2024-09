Vídeo: PMDF apreende drogas despejadas em vaso sanitário

PMDF/Divulgação

1 de 1 Foto colorida droga em peneira – Foto: PMDF/DivulgaçãoA Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou drogas que teriam sido despejadas em um vaso sanitário dentro de uma casa, em Planaltina, na manhã desta segunda-feira (16/9). Três homens foram presos.

Em um vídeo, é possível ver os policiais usando peneira para coletar os resíduos das drogas de dentro de um cano.

De acordo com a PMDF, a equipe fazia um patrulhamento no bairro do Arapoanga, quando os três indivíduos começaram a fugir e se esconderam dentro de uma residência.

Os PMs tiveram a entrada autorizada e, no local, encontraram drogas, balança de precisão, nove celulares, dinheiro trocado e duas placas pertencentes a outros veículos.

Os suspeitos presos possuíam passagens por homicídio, tráfico de drogas, receptação e disparo em via pública. Eles foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

