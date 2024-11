VÍDEO: Polícia Civil promove encontro de jovem autista que se perdeu em Salvador com Léo Santana

O encontro aconteceu na noite deste sábado (9), durante o Festival Afropunk Brasil 2024, no Parque de Exposições de Salvador. A ação foi possível graças ao trabalho das equipes da DPP, que localizaram a família do jovem após uma série de diligências. O cantor Léo Santana publicou o momento do encontro em suas redes sociais.

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), organizou o encontro de um jovem de 23 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o cantor Léo Santana. O jovem havia se perdido em Salvador após viajar do Espírito Santo para conhecer o artista.

Entenda o caso:

O jovem foi encontrado pela Guarda Municipal e levado até a sede da DPP. Após conversas com ele, a equipe da delegacia conseguiu entrar em contato com a família do rapaz, por meio da Polícia Civil do Espírito Santo. A mãe do jovem já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O esforço conjunto resultou na reunião do jovem com seu ídolo, que foi registrada durante o evento.

O jovem pôde finalmente se reunir com seus familiares, enquanto o encontro com Léo Santana ocorreu em um momento de destaque do festival, que contou com a participação do cantor.