Vídeo: poodle cega e surda é salva após ficar presa em bueiro no DF

Moradores da QNN 2, em Ceilândia, encontraram uma cachorrinha presa dentro de um bueiro, na manhã de sábado (28/12). A cadela foi resgatada e agora busca um novo lar para viver.

Veja:

A cena chocou as testemunhas. A cadela, que é idosa, cega e surda, não tinha condições de sair do bueiro sozinha. Uma preocupação era com a possibilidade de chuva, uma vez que se houvesse precipitações, fatalmente a cachorrinha morreria afogada. Salva, ela, agora, passará por avaliação veterinária.

Segundo Gleison Willy, um dos homens que atuou no resgate, a cadela, batizada temporariamente como Clara, apresenta um inchaço na região abdominal.

“Os abrigos do Distrito Federal estão lotados. Por isso, estamos procurando os possíveis tutores de Clara ou quem esteja disposto a oferecer um lar temporário ou adotá-la”, comentou.

Abandono

De acordo com o protetor dos animais, infelizmente, no período do final de ano, há um aumento dos casos de abandono de pets. Por isso, é importante denunciar e registrar ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O caso reforça a importância do uso de coleiras de identificação. “Estamos sofrendo demais com animais perdidos e abandonados. Ficamos sem saber muitas das vezes a situação real do animal. E um período doloroso”, afirmou.

Os possíveis tutores originais de Clara ou quem queria abrigá-la temporariamente ou adotá-la pode entrar em contato com Willy Protetor pelo número: (61) 99881-3006.