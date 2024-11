VÍDEO: População espanhola se revolta com Rei por falta de assistência nas enchentes: “Assassino”

Enquanto visitavam Paiporta, na região de Valência, o rei e o ministro foram atacados com objetos enquanto a população os chamava de “assassinos”. As pessoas questionam o motivo do rei não ter ido à cidade antes. Os dois precisaram evacuar a região após os ataques.

Pelo menos 210 pessoas morreram devido às inundações na Comunidade Valenciana, em Castilla, La Mancha e na Andaluzia, com mais mortes confirmadas neste domingo. A agência meteorológica nacional da Espanha (AEMET) emitiu um alerta para partes do sul de Valência.