Vídeo: prédio abandonado é implodido com 75 kg de explosivos em SP

São Paulo — Um prédio abandonado foi implodido na manhã deste domingo (25/8) em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Em apenas alguns segundos, 75 kg de explosivos espalhados por 500 locais de detonação fizeram ruir a estrutura de 10 mil toneladas (veja abaixo).

1 de 5

A construção de 9 andares estava abandonada há mais de 30 anos

Reprodução

2 de 5

A detonação dos explosivos foi acionada a partir de uma sala de controle

Reprodução

3 de 5

Carga de 75 kg de explosivos foram espalhados por 500 locais de detonação

Reprodução

4 de 5

Prédio ruiu em cerca de 10 segundos

Reprodução

5 de 5

A construção pesava 10 mil toneladas

Reprodução

A construção de 9 andares estava abandonada há mais de 30 anos. O local vinha sendo alvo de reclamação de moradores por ser usado frequentemente por usuários de drogas, além de acumular sujeira. A área foi comprada por uma construtora e agora dará lugar a um condomínio residencial. As informações são do portal G1.

Foram bloqueadas ruas e avenidas no entorno do prédio no bairro Jardim Aquarius para a operação. Além disso, moradores de 12 prédios em um perímetro de 150 metros no entorno da implosão precisaram deixar seus apartamentos.

A detonação dos explosivos foi acionada às 10h a partir de uma sala de controle. Para controlar o pó depois do prédio vir a baixo, 30 piscinas de plástico com água foram colocadas na estrutura, além de telas na base do terreno.

Agora, o local vai passar por limpeza para retirada das 10 toneladas dos escombros. O trabalho deve levar entre 30 e 45 dias.

O principal responsável pela operação de implosão é o engenheiro civil Manoel Jorge Diniz Dias, conhecido como “Manezinho da Implosão”. Ele já atuou em mais de 200 implosões no Brasil.