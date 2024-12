VÍDEO: Prefeito de Livramento de Nossa Senhora lamenta a recusa da cantora Ana Castela no Réveillon da cidade

A cantora Ana Castela negou o convite para se apresentar no Réveillon de Livramento de Nossa Senhora, conforme revelou o prefeito José Ricardo Assunção Ribeiro, chamado de Ricardinho (Rede) em entrevista à Rádio 88 FM. Segundo o gestor, a artista justificou sua negativa alegando que não realiza shows em cidades com menos de 80 mil habitantes.

Segundo o último censo do IBGE, a população de Livramento de Nossa Senhora é de 46.248 habitantes, o que se encaixa no critério mínimo estabelecido pela cantora. Apesar disso, a cidade atrai um grande público durante o período de fim de ano, com a expectativa de receber milhares de visitantes para as festividades.

O prefeito Ricardo Ribeiro também mencionou outras tentativas de contratar grandes nomes para o evento, como o cantor Leonardo, mas que, por questões logísticas, essas negociações não puderam ser concretizadas.

Mesmo com a ausência de Ana Castela, a prefeitura promete uma programação intensa no chamado Festival da Virada de Livramento 2025, com quatro dias de shows e grandes atrações para celebrar a chegada do novo ano.