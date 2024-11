VÍDEO: Prefeito de Rio do Pires é acusado de sacar pistola e disparar três tiros na cidade

O prefeito de Rio do Pires, Gilvânio Antônio dos Santos (PP), o Vânio de Gildásio, é acusado de realizar disparos de pistola para o alto em frente a uma residência, causando terror na cidade. Segundo a acusação, ele ainda teria ameaçado de morte o proprietário da casa e sua esposa segundo relatos ouvidos nesta sexta-feira (01).

Informações obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, alegam que agentes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conversaram com as vítimas, relataram que ele efetuou três disparos de arma de fogo e fez ameaças na frente de testemunhas e de duas crianças.

A guarnição da polícia também realizou rondas no local, mas o gestor não foi encontrado. As vítimas foram orientadoras a procurar a delegacia para registro da ocorrência e o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Nesta sexta-feira (01), a queixa foi registrada e, além das testemunhas, os policiais também foram ouvidos.