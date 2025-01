Vídeo: presidente do Atlético-GO responde repórter com fala machista

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, se tornou centro de uma polêmica nessa quarta-feira (29/1) após utilizar uma fala machista para responder uma repórter durante entrevista coletiva, após o empate da equipe com o Goianésia, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano.

Ao final da partida, Adson fez duras críticas ao desempenho da equipe, que não saiu do 0 x 0 no último compromisso, e que perdeu o clássico para o Vila Nova no último domingo (26/1) por 3 x 1. Questionado por uma repórter sobre uma possível saída do meia Shaylon, o mandatário do Dragão fez questão de direcionar sua crítica a todos os atletas.

“Não vamos falar só do Shaylon. Nathalia, eu te respeito e vejo que você acompanha futebol e conhece futebol. Alguém se salvou nesse time aqui hoje?”, indagou.

A repórter respondeu que o jogador Alê poderia ser uma exceção, mas na sequência Adson rebateu.

“Não, ele errou pra caramba. Ele teve um chutes ali, mas ele pode render muito mais. Eu acho que você achou ele bonitinho. Só isso”, completou o dirigente.

“Aí eu não vou aceitar, porque eu sou profissional e acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher e isso acaba afetando o meu profissionalismo”, rebateu a repórter.

Confira o momento:

Após a repercussão da situação, Adson Batista emitiu um comunicado através de suas redes sociais se desculpando pelo episódio.

“Comunicado. Nathalia, Gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível. Entendo que, em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado, e lamento profundamente se a brincadeira a fez se sentir desconfortável. Tenho contato profissional com você há quase 10 anos. Sempre tive grande respeito pelo seu trabalho e pela pessoa que é! Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir. Repito que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação. Adson Batista”