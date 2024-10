Vídeo: preso ladrão que fez jovem fingir namoro para estuprá-la na rua

São Paulo — A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde dessa quinta-feira (17/10), o foragido Carlos Eduardo Silva de Oliveira, de 41 anos, principal suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos, quando a jovem pretendia ir para a escola, em 28 de maio deste ano, na zona leste paulistana.

O 42º Distrito Policial (Parque São Lucas) havia solicitado e a Justiça expedido um mandado de prisão temporária contra Carlos, após ele ser identificado por meio de câmeras de monitoramento da Estação São Lucas (assista abaixo), da linha 15-Prata do monotrilho. Os registros ajudaram a reforçar o relato da mãe da vítima, obtido pelo Metrópoles.

Carlos levou vítima para fora da estação, onde a roubou e estuprou. Criminoso obrigou adolescente a caminhar com ele de mãos dadas. Vítima pretendia ir para a escola no dia do crime. Carlos ainda fez com que jovem comprasse duas passagens do monotrilho, antes de abusá-la

À polícia, a mulher afirmou que Carlos, “mediante grave ameaça” e “demonstrando estar armado”, exigiu o celular da adolescente, quando ela se dirigia para uma escola de ensino fundamental. Na sequência, ele a pegou pelo braço e ordenou que a vítima caminhasse com ele, “simulando ser um casal”.

Em um primeiro momento, ambos pararam temporariamente em um ponto de ônibus, de onde caminharam, de mãos dadas, até a estação do monotrilho. Nela, Carlos obrigou a vítima a comprar duas passagens e, antes disso, ameaçou matá-la caso ela alertasse pessoas ao redor sobre a situação.

A intenção de Carlos, ainda de acordo com o relato obtido pela reportagem, seria encaminhar a jovem para dentro de um banheiro da estação. Porém, ele mudou de ideia e a levou, sempre de mãos dadas, para fora do local, conduzindo a vítima para a lateral da estação. No local, ele roubou todos os pertences da jovem e a abusou sexualmente.

Após a violência, Carlos retornou com a adolescente para a estação, ainda de mãos dadas, onde a obrigou a resetar o celular, que também foi roubado. “Ele mandou a vítima ir embora sem olhar para trás ou correr, se não iria atirar nela”, diz trecho de documento policial.

Registros do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) mostram que Carlos já foi indiciado, outras duas vezes, por roubos. A defesa dele não foi localizada pelo Metrópoles. O espaço segue aberto.