VÍDEO: PRF apreende 34 kg de maconha escondidos em cilindro de GNV

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma abordagem na noite deste domingo (10) apreenderam 34,5 kg de droga escondido em um cilindro de gás natural veicular (GNV) adulterado que estava em um porta-malas. O veículo era um Hyundai/Tucson, abordado no km 800 da BR-242, em Barreiras.

Ao inspecionar o dispositivo, os policiais notaram sinais de modificação recente, incluindo um desnível suspeito que sugeria a existência de um compartimento oculto. Questionado, o passageiro do veículo declarou que havia sido contratado para transportar o carro de Manaus (AM) a João Pessoa (PB) e afirmou desconhecer o conteúdo do cilindro.

Após abrir o cilindro, os policiais notaram diversos pacotes de coloração variada que apresentavam características visuais e odor compatíveis com a droga. Após a retirada e pesagem, o conteúdo totalizou 34,45 kg de maconha.