VÍDEO: Produtor de eventos é assassinado a tiros em saída de festa na orla da Ribeira

Um produtor de eventos, identificado como Vitor Matos, foi assassinato a tiros no final da tarde deste domingo (13), na Avenida Beira, no bairro da Ribeira. A vítima teria sido abordada pelos criminosos na porta da própria festa em que participava da organização.

De acordo com o site Alô Juca, Vitor Matos, saiu do evento após atender uma ligação telefônica. Ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo na cabeça. A vítima ainda chegou a ser levada para a UPA de Santo Antônio por uma viatura da Rondesp BTS.

Por causa do homicídio, o evento foi cancelado.