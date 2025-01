Vídeo: psicólogo é espancado em boate e denuncia homofobia

Um psicólogo de Cuiabá (MT) denuncia que foi vítima de homofobia no banheiro de uma casa de festas da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram os ataques. A ocorrência foi registrada em 13 de janeiro.

Douglas Amorim, de 37 anos, contou que passou a noite sendo observado por um homem que estava em um camarote próximo ao dele. Em determinado momento, Douglas foi ao banheiro e foi seguido pelo suspeito. O homem teria ficado irritado pois, segundo ele, a vítima estava o observando. Em resposta, Douglas o chamou de homofóbico.

Momentos depois, Douglas voltou ao camarote e relatou o ocorrido ao marido e ao sobrinho. Cerca de uma hora depois, o psicólogo voltou ao banheiro acompanhado do marido e, novamente, foi seguido pelo agressor. No vídeo, é possível observar o suspeito retirando o relógio antes de entrar no banheiro e agredir Douglas. (confira no vídeo o momento da perseguição).

“Estava no mictório e senti duas mãos nas minhas costas e uma na nuca, me empurrando contra o mármore. Bati o rosto ali. Essa foi a última memória que tive”, relatou a vítima.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o agressor não foi identificado.

Outras denúncias contra a boate

O Metrópoles recebeu a denúncia de que, no sábado seguinte (18), uma jovem de 21 anos teria sido vítima de possível violência sexual após consumir um drink na mesma casa de festas. Segundo relatos, após beber uma caipirinha, ela perdeu a consciência e não se recorda de como foi parar em um posto de combustível.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi encontrada no Posto Puma, no bairro Santa Cruz II, e teria sido deixada no local por um homem que se apresentou como motorista de aplicativo, alegando não ter encontrado o endereço da residência dela. A vítima apresentava marcas corporais que levantaram suspeitas de uma possível violência sexual.

A Polícia Civil também investiga o caso, mas até o momento, não há identificação de suspeitos.

O que diz a boate

A boate Nuun Garden, pertencente ao grupo liderado por Luis Antonio Mendes, filho do governador da cidade, foi procurada para se manifestar sobre o caso do psicólogo. Na ocasião, informou que as agressões ao Sr. Douglas Amorim ocorreram no banheiro da casa, onde não há câmeras. A segurança prestou assistência imediata, e as imagens do acompanhamento da vítima foram entregues à polícia.

Sobre o caso da jovem, a casa alegou que “conforme levantado por imagens e boletim de ocorrência, a jovem e sua amiga saíram juntas do local e, embora o ocorrido não tenha relação direta com as atividades do estabelecimento, já fornecemos todas as informações necessárias às autoridades policiais, incluindo as imagens das câmeras de segurança para que as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.”