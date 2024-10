VÍDEO: Redemoinho destrói telhado de aeroporto no interior baiano e atinge aeronave

Um redemoinho destruiu o telhado do Aeroporto Regional José Valério em Paramirim e atingiu uma aeronave no início da tarde deste domingo (13). De acordo com informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o fato foi registrado por volta das 13h40.

No momento, apenas o vigilante estava no local, mas ele não feriu. O telhado do aeroporto, com uma estrutura extremamente pesada, cedeu e acabou atingindo a parte traseira da aeronave, que pertence a um empresário.

O avião havia pousado por volta do meio-dia. De acordo com o vigilante, o vento veio com tudo e foi levantando e retorcendo a estrutura do telhado. Uma equipe do setor municipal de infraestrutura já foi até o local para realizar um levantamento dos danos causados.

Um guincho retirou a parte do telhado de cima da aeronave. O redemoinho atingiu apenas a região do aeroporto da cidade.

Veja vídeo de como ficou o aeroporto: