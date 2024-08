Vídeo: Regina Duarte revela detalhe curioso do contrato com a TV Globo

Regina Duarte completaria 60 anos de contrato com a TV Globo em 2025 senão tivesse optado por encerrar a parceria profissional com a emissora dos Marinho para assumir a Secretaria Especial de Cultura, a convite do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

E a atriz recordou o início de sua relação profissional com a empresa, durante um bate-papo com o TV Fama, no lançamento do livro O Lado B de Boni, no Rio de Janeiro. A artista veterana revelou um detalhe curioso que aconteceu no passado.

“Ele [Boni] me chamou na TV Globo, em São Paulo, e me fez a proposta de gravar uma novela no Rio de Janeiro com Daniel Filho. E eu disse ‘Boni, não posso, eu tô contratada da TV Excelsior, tô fazendo uma novela há pouco tempo’. Ele falou assim ‘Regina, por causa de contrato? Há quanto tempo você não recebe?’. Eu disse ‘há três meses’. E ele disse ‘então, não tem mais contrato, querida. Segunda-feira te espero lá no Rio pra começara gravar. Foi assim que eu fui contratada pela Globo e,aí, iniciei toda uma história, que completa agora, no ano que vem, 60 anos”, revelou ela.

Questionada sobre qual novela era sua preferida, ela foi direta: “Eu não tenho a menor possibilidade de fazer uma escolha. Eu acho assim: tem novelas que são muito emblemáticas e quem escolhe é o público. Eu acho que, até agora, o que chega até mim, é que a Viúva Porcina, de Roque Santeiro, é a mais querida. Mas eu gostei muito de ter feito Chiquinha Gonzaga”, analisou.

Em seguida, Regina Duarte revelou se voltaria à televisão: “Eu não penso nisso [voltar a fazer novelas]. Eu nunca pensei em fazer novela, televisão, eu era uma atriz de teatro. Comecei a fazer novela, tinha 4 anos de teatro amador. Eu queria ser uma atriz de teatro, na verdade. E aí a televisão me capturou”, afirmou, antes de completar:

“Eu sempre aceitei fazer novela por uma paixão pelos personagens que me eram propostos. Eu não sei fazer novela, eu sei interpretar pessoas, vidas de pessoas por quem eu me apaixono”, garantiu.

Cortada da divulgação de novela Regina Duarte decidiu alfinetar a TV Globo, em junho do ano passado, após a emissora lançar a novela História de Amor, de 1995, em sua plataforma de streaming Globoplay. Isso porque a atriz, que foi protagonista da trama na época, foi cortada do cartaz promocional. Além dela, José Mayer também não apareceu.

Em resposta, Regina Duarte compartilhou algumas fotos antigas da época da novela, em que aparece ao lado de atores que estiveram no folhetim. No Instagram, ela falou sobre o trabalho e escreveu: “Me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha”, disse em um tom irônico.

“O #tbt de hoje vem com memórias indeléveis dos bastidores da novela História de Amor, do genial Manoel Carlos, nosso querido Maneco, autor de obras primas da teledramaturgia do Brasil. Na foto 1 – Hugo Gross, Christine Fernandes, José Mayer, eu, Cláudio Lins e Carolyna Aguiar. Na foto 2 – Bia Nunes, eu, Cláudia Mauro e Cris Fernandes. Na foto 3 – Carla Marins e eu. Carla fingindo gravidez de Joyce. Reparem que, mais uma vez, estou sendo bem sincera: me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha (risos)”, falou.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu após surgirem rumores de que Regina teria ficado chateada com o corte na abertura. “Até imagino a conversa: ‘Coloca uns pombos aí no lugar da Regina Duarte, porque eles também só fazem cagada’ (risos)”, escreveu uma usuária do Twitter. “Desde quando ela aparece na abertura? Que eu saiba é só o nome dela embaixo do pombo”, questionou outra.

Fim do contrato com a Globo A atriz Regina Duarte encerrou, de comum acordo, a relação contratual, de mais de 50 anos, com a Rede Globo. A informação foi divulgada, em fevereiro de 2020, pelo departamento de comunicação da emissora.

A rescisão do contrato aconteceu devido a decisão de Regina de assumir a Secretaria Especial de Cultura, a convite do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A posse está prevista para acontecer em 04 de março.

“Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de 50 anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre. E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão”, declarou a atriz.

A atriz completou: “Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das artes e das expressões culturais da população do meu país”. Regina estreou na emissora em 1969 com a novela “Véu de Noiva”.

Regina Duarte assumiu o posto de Roberto Alvim, exonerado após um discurso com referências a Joseph Goebbels, ministro da Informação e Propaganda da Alemanha nazista.