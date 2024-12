Vídeo: Roberta Miranda flagra momento íntimo de Nattan e Rafa Kalimann

Roberta Miranda registrou Rafa Kalimann e Nattanzinho em um momento íntimo de descanso e compartilhou a gravação com os seguidores nas redes sociais. No vídeo, o cantor, que assumiu recentemente o romance com a influenciadora, aparece deitado no colo dela.

Ao flagrar a cena, a cantora brincou com o casal e afirmou que já sabia do relacionamento. Miranda ainda disse ser a madrinha deles. “Respeitar o outro é ter a confiança para o resto da vida. Já sabia! Sou até a madrinha!”, comentou Roberta Miranda.

A cantora também entregou que já viu muitos beijos de Nattanzinho e Rafa até o romance se tornar público.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Rafa Kalimann e Nattanzinho podem estar vivendo romance Divulgação 2 de 6 Nattan e Rafa Kalimann 3 de 6 O cantor Nattanzinho falou sobre Marcos Moura durante apresetação Divulgação 4 de 6 Rafa Kalimann Divulgação 5 de 6 Nattan Divulgação 6 de 6 Rafa Kalimann Instagram/Reprodução

“Mais um segredo guardado por mim! Felicidades, meus amores, Nattan e Rafa Kalimann. Hum… vi tantos beijos, suspiros! Cala-te boca kkk”, brincou.

Os rumores de romance entre Nattanzinho e Rafa Kalimann começaram poucos dias após o término da influenciadora com o ator Allan Souza Lima, que foi revelado por esta coluna, com exclusividade, em novembroLa.

Depois de desconversarem sobre o assunto, nesta semana, a ex-BBB compartilhou momentos em família e mostrou que estava na companhia do cantor. Em um dos vídeos gravado por Kalimann, Nattan aparece ao lado do pai e do irmão da influenciadora e brinca com a situação ao chamar o patriarca de sogro.

“Como é que vai ser esse nosso joguinho? Vou bater no sogro e vou bater no cunhado”, brincou o cantor ao perceber que estava sendo filmado.

Ex de Nattanzinho reage após casal assumir romance

Layla Samylle, ex-namorada de Nattanzinho, reagiu após o cantor assumir publicamente seu relacionamento com Rafa Kalimann. O novo casal trocou declarações nas redes sociais, além de publicar fotos juntos e em família.

No Instagram, Layla recebeu diversas mensagens de apoio de internautas. Algumas, a influenciadora reagiu deixando uma curtida discreta. Entre elas, mensagens que falavam, sem citar nomes, sobre livramento.

“Ela não levou o ‘seu’ homem, ela levou o seu problema! Fica em paz!”, dizia um dos comentários curtidos pela ex de Nattanzinho. “Livramento! Os dois são da mesma laia. Você é mais! Fica em paz Layla!”, escreveu uma outra.