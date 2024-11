VÍDEO: rosto de Ayrton Senna é projetado por drones em evento da Fórmula 1

Diversas homenagens vêm sendo prestadas a Ayrton Senna ao longo de 2024, pelos 30 anos da morte do piloto. Uma delas aconteceu na noite deste sábado (2), durante um evento da Fórmula 1, em São Paulo – e chamou a atenção por toda tecnologia envolvida.

O tributo foi feito durante o show do DJ Alok em Interlagos, na Zona Sul, na FanZone do Grande Prêmio do Brasil. Em dado momento da noite, o rosto, o capacete e a assinatura de Senna foram projetados no céu por luzes de drones, emocionando o público presente.

Projeção do rosto de Ayrton Senna em homenagem feita com o uso de drones durante show do DJ Alok. Crédito: Reprodução/Instagram DJ Alok

“Quando me perguntam quem é a minha inspiração, eu sempre respondo: Ayrton Senna! Não somente pelo que foi feito nas pistas, mas também fora delas. Hoje pude homenagear um dos meus heróis”, escreveu o músico no Instagram, compartilhando um vídeo do espetáculo.

GP do Brasil oferece “FanZone” pela primeira vez

Com ingressos a R$580 (inteira) e R$290 (meia-entrada), a Fanzone é uma área de entretenimento que oferece uma alternativa para aqueles que não conseguiram ingressos, mas desejam se envolver de alguma forma com o GP.

Entre as atividades do espaço, destaca-se um estande do McDonald’s com uma réplica de um carro de Fórmula 1 e uma pista de autorama. A ‘F1 Store’ vende produtos licenciados da categoria, enquanto uma área dedicada a simuladores de corrida garante diversão.

FanZone da Fórmula 1, que oferece diversas atividades ao público fã da categoria, chega pela primeira vez ao Brasil. Crédito: F1/Divulgação

De acordo com o site F1Mania, durante todo o sábado, um grande palco recebeu pilotos que interagiram com o público, respondendo perguntas das apresentadoras. Neste mesmo palco, um telão transmite as corridas, e shows estão programados para todo o fim de semana.

Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991), faleceu em 1º de maio de 1994, em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Aos 34 anos e no auge da carreira, ele estava competindo quando a barra de direção do seu carro, um Williams FW16, se rompeu, fazendo com que o veículo colidisse contra a barreira na curva Tamburello.

