Vídeo: Sacha Bali revela detalhes do fim do G4 após briga

Sacha Bali resolveu falar sobre o fim do G4, formado em A Fazenda 16 por ele, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targino. O ator abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionado sobre o tema. Na postagem, feita nos stories nesta quarta-feira (29/1), ele confirmou a briga entre Luana e a esposa do ex-bombeiro da Eliana.

“Eu me dou muito bem com todo mundo ali, adorei todo mundo e tenho uma relação maravilhosa com eles. Elas, de fato, se estranharam um pouco na viagem. Eu nem me dei conta disso, fui percebendo depois. A Luana veio falar comigo e fui tentar entender”, relatou.

No fim, ele ainda opinou sobre a possível volta do quarteto: “Mas isso é uma coisa delas. Eu espero, de coração, que elas se resolvam e a gente volte a ficar junto porque é um grupo muito gostoso de conviver. Mas não sei se vai dar, não”, encerrou.

1 de 5 G4 de A Fazenda (Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targino) posam juntos após o reality Instagram/Reprodução 2 de 5 G4 de A Fazenda, formado por Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targino Instagram/Reprodução 3 de 5 Sacha Bali revela detalhes do fim do G4 após briga Instagram/Reprodução 4 de 5 G4 de A Fazenda 16: Sacha Bali, Gui Vieira, Luana Targino e Yuri Bonotto Reprodução 5 de 5 O quarteto se reuniu no reality da Record Reprodução

Assista ao relato do ator