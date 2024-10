Vídeo: Sandy é vista em clima descontraído com novo namorado

Sandy, que não assumiu publicamente o namoro com Pedro Andrade, foi vista ao lado do bonitão curtindo a noite de São Paulo. Em clima descontraído, os dois aproveitaram o tempo juntos com alguns amigos em um restaurante.

Nas imagens, cedidas para esta jornalista pelo perfil Circo da Mídia, é possível ver o casalzinho animado, dançando ao som da atração que animava o público do local A cantora ainda pega o celular para registrar o momento.

Sandy e Pedro foram flagrados pela primeira vez juntos no início deste mês. Os dois estavam curtindo férias na Europa, quando foram flagrados andando abraçados.

O romance entre Sandy e Pedro foi revelado com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira há alguns meses. Esse é o primeiro relacionamento da cantora após o fim do seu casamento com Lucas Lima.

Pedro Andrade é formado pela Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP. Pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, ele é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão.

Pedro Andrade é formado pela Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP. Pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, ele é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão.

Segundo fontes da coluna, Pedro, assim como Sandy, é bastante low profile, não gosta de exposição. Eles, inclusive, teriam bastante coisas em comum nesse sentido.

Veja Sandy em clima descontraído com o novo namorado: