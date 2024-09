Vídeo: Shakira abandona palco após grupo filmar suas partes íntimas

Instagram/Reprodução

1 de 1 Shakira posa de vestido azul com decote e cabelos soltos – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoShakira esteve em Miami (EUA) no último fim de semana e subiu ao palco de uma boate para dançar ao som do seu novo single, Soltera. A cantora, entretanto, decidiu abandonar a coreografia ao perceber que pessoas presentes estavam filmando por baixo de seu vestido.

A cantora colombiana chegou a puxar o vestido para baixo e mostrou às pessoas presentes que havia percebido a atitude indiscreta. Mesmo com o aviso, as atitudes indiscretas continuaram e Shakira se irritou, deixando o palco.

1 de 4

Shakira foi consagrada a Mulher Latina do Ano de 2023 pela Billboard

Reprodução

2 de 4

Shakira

Instagram/Reprodução

4 de 4

Shakira

Shakira (Reprodução: YouTube)

A atitude pegou a todos de surpresa, e a cena, vista por um ângulo mais afastado, foi parar nas redes sociais e no YouTube. Veja o vídeo!

