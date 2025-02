VÍDEO: Sidninho revela “flerte” de lideranças do governo Jerônimo a vereadores do PP de Salvador: “Fui convidado”

“Fui convidado, inclusive. O ex-deputado Lúcio Vieira Lima me ligou, ontem, meio-dia. Mais uma vez me convidou para ir para o MDB. Mais uma vez colocou à disposição toda a estrutura partidária e de governo. Mas, em 2014, decidi caminhar com Bruno Reis. Sou amigo dele, confio no mandato e no futuro. Confio no político Bruno Reis. Essa é uma decisão já tomada. (…) Infelizmente não posso aceitar alguns convites, por mais que sejam tentadores”, disse.

O vereador de Salvador Sidninho (PP) revelou que a procura por vereadores da legenda, por parte de lideranças do governo Jerônimo Rodrigues (PT) tem sido intenso. Sidninho, inclusive, citou em entrevista ao Bahia Notícias no Ar, da Antena1 Salvador 100.1, que ocorreu uma busca pelo MDB para eventual filiação.

O edil também ressaltou que existe um movimento de diálogo de vereadores do PP com o governo, já que a insatisfação com o comando da legenda é notório. Com isso, o diretório municipal, comandado pelo secretário de governo da prefeitura, Cacá Leão, o ainda deve debater o que será feito com os integrantes da legenda. Cacá Leão, colocou panos quentes e indicou que as insatisfações no partido estão sendo resolvidas internamente com “diálogo”. Na avaliação dele, que também tem atuado como secretário de Governo da gestão Bruno Reis (União), a turbulência é normal e faz parte da democracia.

As recentes declarações divulgadas por vereadores de Salvador, eleitos pelo Partido Progressistas, colocam em questionamento o futuro partidário dos edis. Com uma bancada de cinco vereadores, o PP pode sofrer com uma debandada após alguns pleitos não serem atendidos. Informações obtidas e já divulgadas pelo Bahia Notícias por interlocutores da sigla em Salvador, existe uma incerteza grande com relação ao futuro do partido no âmbito estadual.

Além disso, a definição sobre o futuro político do partido teve um novo capítulo. Um encontro, em Brasília, no último sábado (1º), entre o presidente estadual, deputado federal Mário Negromonte Jr., e o presidente da legenda na capital, Cacá Leão, tentou contornar e aparar as arestas.