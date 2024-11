VÍDEO: Simaria faz retorno aos palcos em São Paulo e emociona fãs

A cantora Simaria Mendes surpreendeu o público ao voltar aos palcos na noite do sábado (9), em São Paulo. A artista foi convidada por Ludmilla para participar do Numanice e encantou o público ao cantar os sucessos da época das ‘Coleguinhas’.

Longe da música desde que decidiu pelo fim da dupla com Simone Mendes, Simaria fez apenas algumas aparições em shows, entre eles o da irmã. Nas redes sociais, a artista agradeceu o convite. “Que emoção imensa dividir o palco contigo, Ludmilla, nessa noite mágica do Numanice! Foi uma alegria estar ao seu lado e sentir o amor e a energia do seu público. Muito obrigada pelo convite, e podermos viver juntas esse momento”.