Vídeo: sindicato se reúne com figurantes da Record TV após denúncias

O Sindicato dos Artistas do Rio se reuniu com cerca de 13 figurantes da Record TV para falar sobre as denúncias de maus-tratos e humilhações feitas por eles. Segundo a coluna apurou, o grupo relatou diversos acontecimentos nas dependências da produtora que faz as novelas da emissora.

Em vídeos obtidos com exclusividade pela coluna é possível ver o presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, discursando sobre a situação. Daniel Apolloh, que conversou com esta colunista na segunda-feira (2/10) também aparece nas gravações. Foi ele quem deu o pontapé para expor as humilhações sofridas nos bastidores.

Hugo Gross conversou com a coluna e deu mais detalhes sobre a reunião. Segundo o presidente, o sindicato entrará com uma ação e tomará as medidas cabíveis sobre as denúncias.

Record TV figurantes (1)

Fezes de cachorro encontradas no refeitório onde os figurantes almoçam

Record TV figurantes (4)

Cena com tochas com fogo

Record TV figurantes (3)

Celular de Daniel após uma cena com espadas

Record TV figurantes (2)

Record TV figurantes (5)

“A gente pegou toda a figuração e viu as demandas, o que eles estão precisando… O Daniel Apolloh foi de suma importância. O Sated repudia quaisquer maus-tratos, descaso. Não só teve ele, tiveram também outras reclamações de vários figurantes. Eu tenho um dossiê deles, mais especificamente do Daniel, que é sindicalizado. A gente está entrando com uma ação, vamos tomar todas as medidas”, declarou.

O presidente do Sindicato dos Artistas destacou a importância do figurante nas obras. “O figurante, como um todo, é uma célula extremamente importante no contexto de uma novela, de uma obra. Vamos tomar as providências para garantir o respeito, a qualidade de trabalho, a qualidade de alimentação, direito à transporte, coisas que, infelizmente, nesse momento a Rede Record está deixando a desejar”, completou.

Ele ainda acrescentou: “A demanda é muito grande pra que realmente a gente tome ciência e que isso não atrapalhe o andamento das pessoas. E vamos proteger também o próprio Daniel, pra que ele volte e continue trabalhando. Não podem tirar o emprego dele uma vez que ele faz parte e está querendo que melhore isso. O Sated está aqui pra isso. Trabalhar em prol do associado, em prol do técnico, do ator, do artista e do figurante”.

Hugo Gross ainda deixou um WhatsApp de contato para quem quiser fazer mais denúncias. “Podem mandar pelo número (21) 98021-0066 ou pelo Instagram @rjsated“, encerrou.

Figurantes da Record TV expõem humilhações durante gravações Um grupo que trabalha para as obras da Record TV, no Rio de Janeiro, decidiu expor algumas humilhações que sofre nos bastidores das gravações. Entre elas: almoçar em um refeitório com a presença de pombos e fezes de cachorro. Alguns vídeos que chegaram para esta coluna mostram as situações que seriam dos bastidores de Reis.

Além da sujeira no espaço, alguns figurantes também revelaram a situação em que a comida é oferecida. Segundo um rapaz, muitas vezes os alimentos têm gosto de estragado e pessoas chegam a vomitar.

Outra situação exposta foi o uso de figurantes para fazer trabalhos que, segundo o grupo, seriam de dublês. Um deles foi a gravação de uma cena, em que homens precisaram segurar tochas com fogo, correndo perigo de vida.

O ex-figurante da Record, Daniel Apolloh, gravou alguns vídeos em sua conta no TikTok relatando alguns desses perrengues. Em conversa com a coluna, ele contou que a emissora também não tem um espaço adequado para que eles possam guardar seus pertences. Normalmente, são disponibilizados alguns armários para que todos possam colocar suas mochilas. Devido à falta de segurança, itens pessoais como celular e carteira acabam indo junto com eles para as gravações. Em uma cena que exigia uma luta com espadas, o celular dele teve a tela espatifada.

Daniel também mandou alguns prints de um grupo com outros figurantes. Nele, foram feitas algumas enquetes a respeito de situações constrangedoras e humilhantes vividas na produtora que faz as novelas da Record.

“Quem já comeu alimentos com gosto ruim e estragado na Record”, “Quem já foi tratado mal na Record” e “Quem já se machucou ou pegou alguma doença de pele na Record” são algumas das perguntas, que tiveram 33, 23 e 16 pessoas, respectivamente, marcando que já passaram por essas situações.

O valor do cachê atual de figurante também foi debatido. Segundo o grupo, é pago R$ 70 reais pelas gravações.