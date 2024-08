Vídeo: soldados ucranianos arrancam bandeira russa após invasão

Imagens exibidas pela televisão estatal da Ucrânia, TCH, nesta quarta-feira (14/8), mostram tropas ucranianas removendo a bandeira russa de um prédio oficial na cidade de Sudzha, na região russa de Kursk, que foi invadida pelos militares de Kiev na semana passada.

Veja: Os soldados ucranianos informaram ter invadido e reivindicado a cidade. Eles também gravaram imagens das ruas, mostrando a ausência de resistência. Cerca de 1 mil soldados, além de mais de 20 blindados e tanques, participaram da incursão terrestre na semana passada.

Os militares russos foram rendidos e os veículos destruídos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou reservistas e declarou estado de emergência na cidade, segundo o g1.

A cidade de Sudzha é o último ponto na Rússia por onde passam as tubulações que transportam gás russo para a Europa.

“Situação sob controle”

Uma semana após a incursão contra Kursk, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que parte da cidade fronteiriça no território da Rússia está dominada. A afirmação foi feita na terça-feira (13/8), durante conversa com o chefe do Estado-Maior ucraniano, Oleksandr Syrskyi.

Ainda que Zelensky fale em avanços na incursão militar, o Kremlin nega as informações. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a Ucrânia já teve mais de 2 mil baixas durante a batalha, além de ter diversos veículos de guerra, como blindados e tanques, destruídos.