Vídeo: suspeitos fazem reféns em elevador de prédio de luxo em Santos

São Paulo — A câmera de segurança do elevador de um prédio flagrou o momento em que dois suspeitos fazem um morador e uma funcionária da limpeza reféns no Condomínio Edifício Poema, localizado na rua Castro Alves, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Os sequestradores invadiram o prédio e renderam seis moradores nessa terça-feira (1°/10).

No vídeo, é possível ver que os dois suspeitos, um de boné e outro sem, abordaram as duas vítimas, enquanto mexem em seus respectivos celulares, aparentando trocar mensagens.

Após alguns segundos, uma funcionária com um carrinho com produtos de limpeza entra no elevador. Na sequência, um morador também é capturado pelos assaltantes. Ele é revistado e conversa brevemente com os suspeitos, assim como a mulher.

Ajuda do porteiro O Metrópoles apurou com fontes policiais que o porteiro do condomínio, identificado como Rafhael Machado de Luna, teria liberado a entrada dos criminosos após receber um sinal combinado entre eles por uma das câmeras.

A facilitação da entrada dos criminosos pelo porteiro foi revelada pelo suspeito baleado em depoimento à polícia, prestado ainda no hospital.

Goleiro do Santos João Paulo, goleiro do Santos, era o alvo dos sequestradores. Os criminosos acabaram entrando na casa de um vizinho e fizeram seis moradores reféns por mais de quatro horas.

O atleta se manifestou nas redes sociais: “Eu não estava em casa no momento, estava no CT [Centro de Treinamento] tratando [de uma lesão no tornozelo], só estava a Ju [esposa, Juliane Costa] aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá? Tá todo mundo bem aqui, podem ficar tranquilos. Um grande abraço”, disse.

Moradores reféns Os suspeitos invadiram o prédio de luxo na manhã desta terça-feira (1°/10). A ação ocorreu após uma tentativa de assalto a uma farmácia nas proximidades.

De acordo com as autoridades, 13 viaturas da Polícia Militar foram mobilizadas para a operação. A equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também foi acionada.

Após a negociação, dois suspeitos se entregaram e liberaram os reféns. O terceiro foi baleado por agentes ao tentar fugir dirigindo um carro preto.

Veja:

Inicialmente o caso foi apresentado ao 3° DP, mas a Delegacia Seccional de Santos assumiu a investigação. Segundo a delegada Liliane Lopes Doretto, o profissional vai responder por roubo qualificado, assim como o trio. Todos foram detidos. A vítimas foram liberadas ilesas.