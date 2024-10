VÍDEO: Tiroteio assusta motoristas e passageiros na Av. Suburbana e gera congestionamento na região

Nas imagens divulgadas por meio das redes sociais, transeuntes na avenida registram os disparos e o congestionamento gerado na região após o início do tiroteio. Um motorista, que gravou um dos vídeos, aconselha: “Aí, galera, não venham para o lado da Suburbana, não. Tá tendo tiro aqui, tudo parado aqui, todo mundo com medo”, afirma.

Motoristas e passageiros do transporte público registraram, na tarde desta segunda-feira (21), um tiroteio na região da Av. Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, em Salvador. A troca de tiros ocorreu nas imediações da localidade do Boiadeiro, no bairro de Plataforma.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi atingido pelos disparos e detido pelos militares como um dos suspeitos da ação.

Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados, no início da tarde desta segunda-feira (21), para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Boiadeiro. Ao chegarem, os pms realizaram buscas em todo o entorno. Durante a intensificação do policiamento na região, um homem com um ferimento por disparo no braço foi localizado e detido pelos militares. O indivíduo, que é suspeito de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas, possuía um mandado de prisão em aberto, sendo encaminhado, após atendimento médico, para o DHPP, onde foram formalizadas as medidas cabíveis.”