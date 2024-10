VÍDEO: Tiroteio fecha Avenida Brasil no Rio de Janeiro nesta quinta e causa uma morte

Um intenso tiroteio causou o fechamento da Avenida Brasil por mais de duas horas, na altura da Cidade Alta, na cidade do Rio de Janeiro, por volta das 7h20 desta quinta-feira (24). Na troca de tiros, uma pessoa morreu e outras cinco foram vítimas dos tiros, segundo informações da TV Globo.

Foi realizada uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel com a finalidade de prender suspeitos de roubos de carros e cargas. Entretanto, os agentes encontraram resistência com a montagem de barricadas e a queima de veículos para impedir a chegada do policiamento.

Assustados com o tiroteio, motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas da Avenida Brasil, como pode ser visto nas imagens do vídeo.