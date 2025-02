Vídeo: torcedores de Fortaleza e Ceará são presos após confrontos

Antes do clássico entre Fortaleza e Ceará, neste sábado (8/2), torcedores dos dois times entraram em confronto a caminho da Arena Castelão, onde as equipes se enfrentam pelo Campeonato Cearense. Ao todo, 115 pessoas foram detidas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores em briga generalizada, atirando paus, pedras e disparando rojões uns contra os outros. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio na confusão e conduziu 108 suspeitos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e outros sete para o 13º Distrito Policial.

Confira vídeos da confusão entre os torcedores:

Além das detenções, três pessoas com mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e lesão corporal grave foram capturadas durante a Operação Estádio Seguro, que reforça a segurança nos arredores do estádio e identifica foragidos da Justiça.

A Draco também prendeu o presidente de uma torcida organizada no Porto das Dunas, em Aquiraz. Ele era alvo de um mandado de prisão e foi detido em flagrante por uso de documento falso. Em nota, a SSPDS informou que “as Forças de Segurança seguem em busca de outros envolvidos nos confrontos”.