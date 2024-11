VÌDEO: Torcedores de Vitória e Corinthians entram em confronto no bairro de Itapuã

Uma sede da Torcida Uniformizada Imbatíveis, do Vitória, foi invadida na tarde deste sábado (9), por supostos torcedores do Corinthians e alguns do Bahia, em Itapuã, Salvador. Suspeitos foram detidos e, com eles, barras de madeira, de ferro e um soco inglês também foram apreendidos.

Confira abaixo a nota emitida pela Polícia Civil de Salvador: