Vídeo: torcedores do Cruzeiro e do Galo brigam antes de clássico

Cruzeiro e Atlético-MG vão movimentar a tarde de futebol neste domingo (9/2) em Belo Horizonte, no Mineirão, pelo campeonato estadual. A bola rola a partir de 16h, em uma rodada que pode definir as duas vidas no campeonato.

No entanto, antes mesmo da bola rolar, torcedores da Raposa e do Galo entraram em confronto por volta de 10h da manhã.

Confira o vídeo

De acordo com a Polícia Militar, três homens se feriram no tumulto e foram encaminhados, inicialmente, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da região de Venda Nova, e ao Hospital Risoleta Neves.

Em caso de vitória do Cruzeiro ou empate, o Atlético-MG pode ser eliminado do campeonato com uma rodada de antecedência. Para continuar na competição, a torcida do Galo precisa torcer contra o Betim, que irá enfrentar o Athletic às 19h45.