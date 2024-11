VÍDEO: Torcida do Bahia pendura boneco com rosto de Ceni em viaduto e protesta contra o time nos arredores da Fonte Nova

Pelo visto, o clima não será dos melhores entre a torcida do Bahia e o time na partida desta terça-feira (5), diante do São Paulo. Ainda na madrugada desta terça, foram divulgadas nas redes sociais fotos e vídeos de um protesto da torcida do Bahia nos arredores da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No vídeo é possível ver um boneco com o rosto do técnico tricolor Rogério Ceni pendurado em um viaduto próximo ao estádio.

Frases como “Acabou a paz”, “Time Covarde” e “Ceni Burro” também foram expostas ao lado do boneco. Confira abaixo mais imagens: