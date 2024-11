VÍDEO: Torcida do Vitória enche Aeroporto e embala time antes de duelo decisivo

Após realizar o último treino visando a partida contra o Athletico-PR, o elenco do Vitória embarcou para Curitiba, local da partida deste sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena, nos braços da torcida rubro-negra. Nesta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Salvador, os torcedores do Leão realizaram mais uma edição do “Aeronego” e embalaram o time rumo ao duelo válido pela 32ª rodada da Série A.

Centenas de torcedores estiveram no apoio que contou com as bandeiras e bateria da TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), além da presença de outras torcidas organizadas, como a Rasta do Vitória e a Leão Chopp. A última edição do “Aeronego” aconteceu no dia 13 de setembro, na viagem do Rubro-Negro para enfrentar o Atlético Goianiense, pela 26ª rodada da Série A. Na ocasião, o Vitória venceu por 2 a 0, com gols de Alerrandro e Matheuzinho.