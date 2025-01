Vídeo: torcidas de São Paulo e Corinthians brigam antes de clássico

São Paulo e Corinthians vão se enfrentar neste domingo (26/1), no Morumbis, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola apenas às 18h30, mas na avenida Marques de São Vicente, zona oeste da capital paulista, a policia precisou ser acionada por conta de confronto entre torcedores das duas equipes.

Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram o momento do embate, que aconteceu por volta de 13h, sendo possível flagrar torcedores carregando pedaços de paus e correndo. Além disso, barulhos de rojões lançados entre os envolvidos na confusão também são escutados. Veja:

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, cerca de 50 torcedores do São Paulo e do Corinthians estavam envolvidos. A briga aconteceu a poucos metros da sede da Drade (delegacia que investiga brigas de torcidas).

Vale lembrar que clássicos disputados em São Paulo são com torcida única.