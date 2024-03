Vídeo: tranquilos, clientes ignoram bandidos armados em quiosque no DF

Reprodução

1 de 1 Frame colorido de assalto em bar – Foto: ReproduçãoCâmeras de seguranças flagraram um assalto no quiosque Estação do Peixe, no Setor O, em Ceilândia. No vídeo, é possível ver o exato momento em que dois homens confabulam e em seguida um deles aponta um revólver para o caixa.

O crime ocorreu no sábado (9/3) por volta das 18h. Veja a cena:

Na ocasião, um cliente estava pagando e não se abala. O homem continua digitando a senha do cartão inserido na máquina para o pagamento, enquanto os assaltantes levam o dinheiro dos proprietários.

Ao sair ele ainda ergue as mãos em sinal de que não vai reagir e sai do estabelecimento. No outro lado do bar, os clientes também continuam nas mesas, tomando cerveja e conversando. Os criminosos saem do local tranquilamente.

O caso foi registrado na 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

