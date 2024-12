VÍDEO: Turistas são flagrados dirigindo caminhonete em praia protegida em Arraial d’Ajuda

Um grupo de turistas foi flagrado transitando com uma caminhonete em uma praia protegida em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro. As imagens, registradas por moradores, mostram o veículo circulando em alta velocidade na Praia de Pitinga, conhecida por abrigar a desova de tartarugas marinhas.

Segundo a reportagem do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), e o grupo estaria deixando uma festa que ocorreria em uma barraca a alguns metros da praia. Em Porto Seguro há uma lei municipal (n° 1616) que proíbe a entrada, permanência e circulação de veículos automotores nas praias, sob risco de multa e apreensão do veículo.

Testemunhas afirmaram que os turistas chegaram a ser alertados sobre a legislação, mas teriam ignorado os apelos.