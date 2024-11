VÍDEO: Uma pessoa morre e três ficaram feridas durante ataque a tiros em Porto Seguro

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas durante um ataque a tiros em uma festa com paredão de som em Porto Seguro, na madrugada deste domingo (17). O evento ocorreu em uma área próxima ao trevo do Anel Viário e da BR-367.

Registros mostram o momento em que os participantes correm ao ouvir os disparos.

De acordo com o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Erick Rodrigues Batista, de 22 anos, foi atingido por cerca de 15 tiros de pistola 9mm. O jovem, que era morador de Eunápolis, morreu no local.

Os três feridos foram levados ao Hospital Luís Eduardo Magalhães. Segundo a polícia, o ataque foi realizado por três a quatro bandidos.