Vídeo: Vasco acusa interferência externa em jogo contra Flamengo

Uma confusão generalizada tomou conta do duelo entre Flamengo e Vasco nesse domingo (26/1), válido pela Copa Super 8, que terminou com vitória do Rubro-Negro por 92 x 73. Nesta segunda-feira (27/1), o Cruzmaltino publicou uma nota acusando interferência externa durante a confusão.

A tensão se acirrou após as expulsões do técnico Léo Figueiró e o atleta Eugeniusz, ambos do Vasco. Ao se dirigirem para o vestiário, eles afirmam terem sido atingidos por copos e objetos arremessados pela torcida mandante. O clima esquentou e mais itens foram jogados em direção ao banco de reservas do Gigante da Colina. Os atos da torcida do Rubro-Negro fizeram o elenco vascaíno tomar a decisão de se retirar de quadra, paralisando a partida por cerca de uma hora.

A nota do Vasco destacou que, durante a paralisação, os árbitros da partida foram flagrados falando ao telefone. O momento foi exibido na transmissão oficial. Segundo o comunicado do Gigante da Colina, o árbitro do Instant Replay também recebeu uma ligação.

Veja o momento abaixo:

Nota do Vasco

O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público esclarecer os fatos ocorridos na partida deste domingo, dia 26/01, pela Liga Nacional de Basquete (LNB), que colocaram em risco a segurança dos nossos atletas e comissão técnica.

Após a polêmica marcação da terceira falta técnica contra o banco de reservas do R10 Score Vasco, nosso técnico Léo Figueiró e o jogador Eugeniusz, ao se retirarem da quadra rumo ao vestiário, foram alvejados por objetos arremessados pela torcida adversária. Em um ambiente claramente hostil e sem qualquer garantia de segurança para nossa equipe, o coordenador geral, Gegê Chaia, prontamente comunicou à arbitragem e ao delegado da partida a falta de segurança no ginásio, mas, lamentável e estranhamente, nenhuma medida foi tomada de imediato.

Com os arremessos continuando e sem qualquer garantia mínima de segurança, nossa equipe tomou a acertada decisão de se retirar da quadra até que providências fossem tomadas. A agressividade da torcida adversária aumentou diante da postura firme do R10 Score Vasco em não tolerar tal comportamento. A chegada de um pequeno contingente da Polícia Militar não foi o suficiente para garantir a segurança necessária, independente dos esforços dos policiais. Ainda assim, mesmo em um cenário onde as condições continuavam impróprias, voltamos unicamente para evitar sanções, mesmo sabendo que, apesar da decisão contrária do delegado da partida, estávamos expostos ao ambiente que permanecia longe de ter condições de segurança.



Por fim, ao término da partida, fomos surpreendidos por imagens da transmissão oficial que mostram o árbitro principal utilizando um celular entregue pelo delegado da partida. As imagens mostram que existiu uma interferência externa em um momento tão delicado da partida. Além disso, o árbitro responsável pelo Instant Replay também recebeu uma ligação durante a análise dos acontecimentos, reforçando que existiu interferência e influência de terceiros nas decisões que foram tomadas contra o R10 Score Vasco.

O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente os episódios registrados e informa que já está tomando todas as providências cabíveis para que a situação seja apurada com rigor e transparência. Nosso compromisso é com a ética, o respeito ao basquete e a segurança de todos os envolvidos.

Nota da Liga Nacional de Basquete (LNB)

Em relação ao jogo C.R. Flamengo e C.R. Vasco da Gama, após a retirada de quadra da equipe do Vasco e da demora da referida equipe no seu retorno à quadra, a LNB informa que entrou em contato com seu representante na partida para colhimento de informações e possíveis orientações exclusivamente a este respeito. Naquele momento a equipe do Vasco informava que aguardava decisão da sua diretoria sobre o retorno ou não à quadra.



Como não se tratava de questões técnicas e sim administrativas, principalmente pela gravidade e peculiaridade da situação, inclusive com o jogo sendo transmitido pela TV, é obrigação do Coordenador Geral da competição manter contato com seu representante e com o árbitro que, no caso, são as maiores autoridades em quadra, para definição sobre o prosseguimento ou não da partida. A partida retornou após alguns minutos depois deste contato tendo o tempo regulamentar da partida sendo cumprido integralmente.

Em relação ao operador de instant replay o contato foi meramente técnico sobre disponibilidade de câmeras para avaliação do árbitro, uma vez que os mesmos não dispõem de ponto de áudio como acontece no VAR do futebol.

Por fim a LNB informa que contatos como este, que não envolvem situações de jogo, mas que remetem às questões de interrupção das partidas por situações climáticas, de segurança, transmissão dos jogos, público ou qualquer outra demanda administrativa, fazem parte da gestão dos jogos e não representam qualquer interferência técnica. Tais procedimentos auxiliam as equipes, protegem o público, os telespectadores, os Clubes, atletas, árbitros e todos os envolvidos nas partidas.

A LNB lamenta ainda todos os fatos ocorridos na partida e informa que os relatórios e vídeos do jogo serão encaminhados com brevidade ao STJD para as providências cabíveis.