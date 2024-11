VÍDEO: Veículo desgovernado derruba poste no bairro de Pau da Lima, em Salvador

Um veículo desgovernado atingiu e derrubou um poste no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). De acordo com a TV Bahia, o grave acidente aconteceu na Rua do Ouro, onde o automóvel se chocou contra o poste, causando danos ao veículo. Nas imagens é possível ver que a frente do carro ficou completamente amassada.

Os fios do poste atingido ficaram arremessados sobre outros veículos que estavam no local. Por conta do incidente, a via precisou ficar interditada. Não há informações sobre o condutor do veículo e também o que ocasionou a colisão.