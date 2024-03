Vídeo: veja a reação de Wanessa Camargo ao ser expulsa do BBB 24

Wanessa Camargo ficou chocada ao descobrir que foi expulsa do BBB 24. A participante foi obrigada a deixar a casa mais vigiada do Brasil na tarde deste sábado (2/3) após ser acusada de agredir Davi Brito.

⏯️ Veja a reação de Wanessa Camargo ao saber da expulsão do BBB24 por ter agredido Davi. pic.twitter.com/Op9MKYr6uq

“Nós recebemos uma denúncia de agressão essa noite, no final da festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”, disse a pessoa que conversou com a cantora no confessionário.

Enquanto ouvia, Wanessa mostrou surpresa e descrença com a notícia da desclassificação. No corte exibido pela TV Globo, ela chorou e chegou a exclamar um “Cara”, mas não falou nada mais.

“Arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa”, disse a voz.

Tudo começou enquanto Davi dormia em um dos quartos da casa. Bêbada, Wanessa entrou no cômodo para trocar de roupa e devolver o figurino. A artista se empolgou e, enquanto dançava, acabou acertando um tapa na perna de Davi. Apesar de ter pedido desculpas na mesma hora para o rival, ele não gostou nem um pouco de como tudo aconteceu.

“É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alertou Yasmin Brunet. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou a artista.

Após o ocorrido, o motorista de aplicativo não conseguiu voltar a dormir e levantou para ir ao confessionário. Ele chegou a contar para Matteus sobre o situação. Segundo ele, a produção informou que iria analisar as imagens.

“Isso não vai ficar assim, não. Ela deu um tapa nas minhas pernas, véi! Ela viu que eu tava deitado ali. São 4 câmeras naquele quarto e ela veio bater na minha cama. Além de ser provocação, é falta de respeito e agressão”, afirmou o baiano em conversa com Matteus.

Indignado, o baiano completou: “Não vai ficar de graça, não, não vai mesmo, não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo aqui?”. Matteus, então, quis saber a resposta da produção para a queixa do colega. “Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já”, respondeu Davi.

E encerrou: “Tô cheio de ódio aqui, cheio de ódio mesmo. Queria ver se fosse eu, que entrasse no quarto daquela forma e desse uma tapa na perna dela, queria ver”, comparou.

Globo se pronuncia sobre expulsão de Wanessa A TV Globo emitiu nota, neste sábado (2/3), sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. A cantora foi acusada de agressão contra Davi Brito, e deixou o reality show na tarde de hoje.

“Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do ‘BBB 24’ por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o ‘Big Brother Brasil’”, diz a nota.

A Globo ainda afirma que “mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

Wanessa Camargo é vista pela 1ª vez após expulsão do BBB24 Com um casaco de moletom, capuz e máscara no rosto, Wanessa Camargo foi vista pela primeira vez após ser expulsa do BBB24 por agressão contra Davi Brito, neste sábado (2/3).

A agora ex-BBB foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De acordo com o portal Leo Dias, Wanessa pediu que uma assessora comprasse um casaco com capuz para evitar que fosse reconhecida no aeroporto. Ela embarca para São Paulo.